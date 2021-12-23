Аэропорт Махачкалы 4 января запустит авиасообщение с Брянском и Калининградом

МАХАЧКАЛА, 23 декабря. /ТАСС/. Авиарейсы из Махачкалы в Калининград c промежуточной посадкой в Брянске планируется запустить 4 января. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе махачкалинского аэропорта.

"Авиакомпания "Руслайн" открывает прямые рейсы из Махачкалы в Калининград c промежуточной посадкой в Брянске. Первый вылет из аэропорта Махачкалы запланирован на 4 января 2022 года" ,- сказал собеседник агентства.

По его словам, рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам на 50-кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-200.

"Расписание вылетов из аэропорта Махачкалы в Брянск и обратно выглядит следующим образом: по вторникам и пятницам вылет из Махачкалы в 13:20, с прибытием в Брянск в 16:05. Обратные рейсы: по вторникам и пятницам вылет в 10:00 из Брянска, с прибытием в Махачкалу в 12:35. Время указано московское. Расписание вылетов из аэропорта Махачкалы в Калининград и обратно (техническая посадка в Брянске на 40 минут): по вторникам и пятницам вылет из Махачкалы в 13:20, с прибытием в Калининград в 17:30; по вторникам и пятницам вылет из Калининграда в 06:45, с прибытием в Махачкалу в 12:35. Время указано местное для каждого направления", - добавили в аэропорту.

Аэропорт Махачкалы - единственный в Дагестане, после реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году он с каждым годом улучшает основные показатели. Из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новый Уренгой.