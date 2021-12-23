РБК: налоговая не сможет оперативно блокировать имущество компаний и ИП

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) доработали законопроект о праве налогового органа оперативно блокировать имущество компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП). Налоговая не будет запрещать бизнесу распоряжаться счетами, готовой продукцией, сырьем и материалами, а также блокировать единственное жилье индивидуального предпринимателя,сообщает РБК со ссылкой на копию новой версии законопроекта.

В документе говорится, что решения о наложении обеспечительных мер не может быть вынесено в отношении крупных налогоплательщиков (у которых сумма выплаченных налогов и сборов за три года составляет не менее 2 млрд рублей). Также в отношении тех компаний, которые входят в режим налогового мониторинга.

В начале налоговики смогут заблокировать только недвижимость, а при ее отсутствии или если ее стоимость не покрывает необходимую сумму, будет заблокирован транспорт, предметы интерьера служебных помещений и ценные бумаги, пишет РБК.

Ограничительные меры также не затронут организации, у которых недоимка не превышает 10% от совокупной суммы уплаченных налогов или 3 млн рублей. Кроме того, по просьбе должника налоговая будет вправе заменить запрет на реализацию одного имущества на запрет в отношении другого имущества или заменить предварительные обеспечительные меры на банковскую гарантию или поручительство третьего лица, отмечается в законопроекте.

Ранее первая версия поправок вызвала негативную реакцию деловых объединений. 20 декабря Комиссия правительства по законопроектной деятельности рассмотрела новую редакцию.

Закон вступит в силу спустя год после его официальной публикации, отмечается в документе.