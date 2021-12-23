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Большая пресс-конференция Владимира Путина

Путин: "Газпром" - единственная компания в мире, увеличившая поставки газа на экспорт

"Газпром" - единственная компания в мире, увеличившая поставки газа на экспорт - Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина
На Хайнане откроется международная выставка океанической отрасли
Мероприятие будет проходить в Международном Хайнаньском выставочном центре города Хайкоу в течение трех дней
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