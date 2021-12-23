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На Хайнане откроется международная выставка океанической отрасли

Мероприятие будет проходить в Международном Хайнаньском выставочном центре города Хайкоу в течение трех дней

ХАЙКОУ /Китай/, 23 декабря. /ТАСС/. Глобальная выставка океанической отрасли откроется 24 декабря в южнокитайской островной провинции Хайнань. Как сообщило агентство Синьхуа, трехдневное мероприятие пройдет в Международном Хайнаньском выставочном центре города Хайкоу.

На ярмарке экспоненты представят продукты водного промысла, рыболовное снаряжение, прогулочные суда, а также научно-технологическую продукцию, используемую в океанической отрасли. На мероприятие зарегистрировались более 120 участников.

Выставочная площадь ярмарки составляет 25 тыс. кв. м. Гости выставки смогут посетить зоны морских технологий, рыболовных снастей и оборудования, декоративных рыб и аквариумов, а также другие павильоны.

Хайнаньская выставка океанической отрасли, по планам администрации провинции, должна способствовать построению сильной региональной экономики с развитой океанической отраслью. Эта платформа предоставляет экспонентам услуги по интерпретации политики развития региона, маркетингу и инвестициям.

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