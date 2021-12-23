"Нафтогаз" анонсировал освоение новых месторождений газа на Украине, в том числе на шельфе

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" намерена в ближайшей перспективе приступить к освоению новых месторождений газа на Украине, а также на ближнем шельфе Черного моря. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг глава компании Юрий Витренко.

"У нас есть перспективные месторождения, мы недавно получили новые разрешения, то есть новые участки, на которых мы также планируем начать добывать газ, и это позволит нам совокупно увеличить добычу. Это и шельф Черного моря", - сказал Витренко, его выступление транслировалось в YouTube-канале "Нафтогаза".

Витренко сообщил, что компания уже завершила сейсмические исследования на так называемом ближнем шельфе Черного моря. Добыча газа также будет осуществляться на перспективных участках в рамках соглашений о распределении продукции в разных частях Украины, добавил глава "Нафтогаза", "начиная от Карпат, и заканчивая Донецкой, Харьковской областями".

По его словам, в 2022 году компания надеется на привлечение иностранных инвесторов к проектам по газодобыче. "Сейчас мы уже переломили тенденцию и вместо сокращения добычи газа сейчас уже видим постепенное увеличение добычи. За счет чего? В первую очередь за счет новых технологий. В течение последнего года мы пробурили и открыли успешно несколько скважин, которые дают дополнительные объемы газа", - добавил Витренко.

В "Нафтогазе" сообщили ранее, что крупнейшие месторождения природного газа на Украине сильно истощены, в некоторых случаях запасы в них исчерпаны до 80%. Украина в течение пяти лет, по словам Витренко, сможет выйти на полное и долгосрочное самообеспечение газом, если нарастит внутреннюю добычу, наладит производство биогаза и повысит уровень энергоэффективности. По данным главы "Нафтагаза", в настоящее время стране не хватает около 10 млрд куб. м газа в год, чтобы отказаться от его импорта.

В 2020 году добыча газа на Украине сократилась на 4,4%, до 19,7 млрд куб. м. Крупнейшим производителем в стране является компания "Укргаздобыча" (входит в структуру "Нафтогаза"), которая в прошлом году добыла более 14,2 млрд куб. м.