Миллер: вторая нитка "Северного потока - 2" будет под рабочим давлением уже в 2021 году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вторая нитка газопровода "Северный поток - 2" окажется под рабочим давлением еще до конца 2021 года. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании.

"С компрессорной станции "Славянская" газ уже поступает в газопровод "Северный поток - 2". Вы знаете, что первая нитка "Северного потока - 2" уже находится под рабочим давлением, а вторая нитка окажется под рабочим давлением до конца этого года", - сказал он.

На прошлой неделе оператор проекта Nord Stream 2 сообщил, что процедура заполнения газом второй нитки газопровода "Северный поток - 2" началась 17 декабря. Ранее по второй нитке были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.

"У нас с вами не было никогда никакого сомнения, что мы этот газопровод построим", - подчеркнул Миллер, обращаясь к сотрудникам "Газпрома".

О проекте

Строительство газопровода "Северный поток - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Чтобы начать перекачку газа, оператору "Северного потока - 2" нужно получить одобрение германского регулятора. Сейчас сертификация остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ.

На этой неделе Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что решение о сертификации оператора "Северного потока - 2" не будет принято в первой половине 2022 года.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.