Росатом начнет производство топлива для первого китайского "быстрого" реактора в 2022 году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Топливная компания Росатома ТВЭЛ в 2022 году начнет производство тепловыделяющих сборок для первого китайского реактора на быстрых нейтронах CFR-600, единственного "быстрого" реактора, построенного за пределами России. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ТВЭЛ.

Контракт на поставку ядерного топлива для CFR-600 между ТВЭЛ и китайской компанией CNLY (входит в корпорацию CNNC) был заключен в конце декабря 2018 года. Для исполнения контракта на Машиностроительном заводе в городе Электростали (АО "МСЗ", предприятие ТВЭЛ) было модернизировано производство топлива для "быстрых" реакторов, в 2021 году введен в эксплуатацию новый производственный участок для серийного производства тепловыделяющих сборок для реактора китайского дизайна.

"Росатом полностью готов к обеспечению CFR-600 ядерным топливом. Уже начато серийное производство топливных таблеток. В 2022 году АО "МСЗ" начинает штатное производство тепловыделяющих сборок CFR-600, а также сборок управления и защиты реактора для первой коммерческой поставки в Китай", - приводятся слова старшего вице-президента по коммерции и международному бизнесу АО "ТВЭЛ" Олега Григорьева.

После ввода в Китае энергоблока CFR-600 мощностью 600 МВт он станет единственным действующим "быстрым" реактором большой мощности, построенным за пределами России. Кроме того, с 2010 года на российском ядерном топливе работает опытный китайский реактор на быстрых нейтронах CEFR мощностью 20 МВт, расположенный на территории Китайского института атомной энергии CIAE.