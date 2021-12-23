Тиньков рассчитывает на рост капитализации "Тинькофф банка" через 10 лет до $1 трлн

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Основатель группы "Тинькофф" (TCS Group) Олег Тиньков ожидает, что через 10 лет капитализация входящего в ее состав "Тинькофф банка" вырастет до $1 трлн. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"<…> У нас нет владельцев и хозяев, у нас есть акционеры. И именно поэтому "Тинькофф банк" будет стоить $1 триллион через 10 лет", - написал он.

При этом предприниматель добавил, что капитализация на уровне $80 млрд "будет уже очень скоро".

Группа "Тинькофф" (TCS Group) основана в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым, бумаги компании торгуются на Лондонской фондовой бирже и на Московской бирже. По состоянию на 23 декабря, капитализация TCS Group на Лондонской фондовой бирже составила более 12 млрд фунтов стерлингов, или $16 млрд.

В состав TCS Group помимо банка, входят виртуальный мобильный оператор, "Тинькофф страхование", управляющая компания "Тинькофф капитал", сеть центров разработки в крупнейших российских городах, брокер "Тинькофф инвестиции", сервисы для бизнеса, онлайн трэвел-агентство, а также автономная некоммерческая организация "Тинькофф образование".

"Тинькофф банк" занимает 15 место по размеру активов среди российских кредитных организаций.