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Путин заверил, что проблему с работой сотовых операторов в Крыму разрешат

Путин заверил, что проблему с работой крупных сотовых операторов в Крыму разрешат, но не уточнил, как именно, "чтобы не помешать этому процессу".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрым
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