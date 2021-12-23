Путин заверил, что проблему с работой крупных сотовых операторов в Крыму разрешат, но не уточнил, как именно, "чтобы не помешать этому процессу".
Путин заверил, что проблему с работой сотовых операторов в Крыму разрешат
МИД САР: усилия России и Сирии улучшили гуманитарную ситуацию в трех сирийских регионах
Руководитель департамента международных организаций призвала активизировать усилия в 2022 году и поддержать восстановление в районах, в которые вернулась стабильность, где завершился процесс примирения сторон
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