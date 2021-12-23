МИД САР: усилия России и Сирии улучшили гуманитарную ситуацию в трех сирийских регионах

ДАМАСК, 23 декабря. /ТАСС/. Работа межведомственных координационных штабов (МКШ) России и Сирии по возвращению беженцев привела к улучшению ситуации в трех регионах Сирийской Арабской Республики (САР) - Риф Дамаск, Дераа и Дэйр-эз-Зор. Об этом в ходе выступления на заседании МКШ в Дамаске в четверг заявила руководитель департамента международных организаций и конференций Министерства иностранных дел и мигрантов САР Рании Хадж Али.

В Дамаске в четверг прошло совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев к местам постоянного проживания. Оно проходило в формате видеоконференции между Москвой и Дамаском с приглашением представителей ООН, Международного Комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций, выполняющих задачи на территории Сирии.

"После проведения предыдущего совместного заседания координационных штабов отмечается положительная динамика развития ситуации в провинциях Риф Дамаск, Дераа и Дэйр-эз-Зор. Подтверждаем, что сирийское правительство продолжает оказывать необходимое содействие международным организациям и негосударственным структурам, действующим на территории Сирийской Арабской Республики в области гуманитарного реагирования, раннего восстановления и повышения уровня жизни во всех регионах страны", - сказала Рании Хадж Али.

Она также призвала эти организации активизировать усилия по этим направлениям в 2022 году и поддержать восстановление в районах, в которые вернулась стабильность, где завершился процесс примирения сторон.

В октябре завершилась реализация соглашения об урегулировании гражданского статуса бывших сторонников оппозиции в южной провинции Дераа. Там властями были амнистированы свыше 7,5 тыс. членов оппозиционных формирований, которые прошли проверку в правоохранительных органах на предмет возможной причастности к террористической деятельности. В настоящее время в южных районах страны возобновили работу госучреждения, больницы и школы. Налаживается электро- и водоснабжение населенных пунктов, транспортное сообщение, восстанавливаются телекоммуникации.

Курдские формирования при поддержке западной коалиции контролируют сейчас большую часть сирийских провинций Хасеке и Ракка, а также северо-восточные районы провинции Дейр-эз-Зор. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом регионе. В Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США на северо-востоке Сирии как незаконную оккупацию.