Путин: кабмин должен выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции.

По словам Путина, правительство Российской Федерации должно сделать все для того, чтобы обещания прошлых лет выполнялись. "До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем", - сказал он.

Президент также добавил, что соответствующие решения будут приняты по "силовому" блоку, чтобы выровнять доходы людей, работающих в силовых структурах и правоохранительных органах.

В 2018 году был принят закон о ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции, согласно которому средний размер пенсий к 2024 году превысит 20 тыс. рублей. Сейчас он составляет 17 481 рубль.