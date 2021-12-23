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Большая пресс-конференция Владимира Путина
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Путин: кабмин должен выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции

Президент отметил, что соответствующие решения будут приняты по "силовому" блоку, чтобы выровнять доходы людей, которые работают в правоохранительных органах и силовых структурах

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции.

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По словам Путина, правительство Российской Федерации должно сделать все для того, чтобы обещания прошлых лет выполнялись. "До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем", - сказал он.

Президент также добавил, что соответствующие решения будут приняты по "силовому" блоку, чтобы выровнять доходы людей, работающих в силовых структурах и правоохранительных органах.

В 2018 году был принят закон о ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции, согласно которому средний размер пенсий к 2024 году превысит 20 тыс. рублей. Сейчас он составляет 17 481 рубль.

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