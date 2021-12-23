Путин пообещал рассмотреть варианты помощи при строительстве больницы в Бурятии

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг пообещал рассмотреть варианты помощи при строительстве инфекционной больницы в Бурятии.

В ходе мероприятия к главе государства обратилась журналистка из Бурятии, которая рассказала о плохом состоянии инфекционной больницы, зданию уже 80 лет. По ее словам, необходимо новое здание, республиканские и муниципальные власти работают в этом направлении, участок найден, но сумма для строительства потребуется огромная.

"Обещаю, я обязательно посмотрю, что можно сделать, для того чтобы вопрос решить. Он актуальный абсолютно и связан даже не с пандемией сегодняшнего дня, а с будущими возможными событиями. В предыдущие годы, когда у нас было благополучно, мы сняли определенные объемы финансирования с этого направления, многие вещи пришли в абсолютно недопустимое состояние. Обязательно посмотрю и постараюсь отреагировать", - сказал он.

Республиканская клиническая инфекционная больница была открыта более 80 лет назад. В медучреждении оказывается круглосуточная специализированная помощь взрослому и детскому населению города Улан-Удэ и Республики Бурятия. Ежегодно в больницу госпитализируются от 8 тыс. до 10 тыс. больных с различной инфекционной патологией. В состав медучреждения входит 21 структурное подразделение.