Мосбиржа не будет проводить торги 31 декабря

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Московская биржа определила регламент работы рынков в период новогодних праздников, следует из сообщения на сайте торговой площадки.

Так, 31 декабря 2021 года торги на Мосбирже проводиться не будут. С 3 по 6 января будут проводиться торги и расчеты на рынке акций, рынке облигаций, срочном, денежном рынках, а также на валютном рынке и рынке драгметаллов (за исключением инструментов с расчетами сегодня и своп overnight). Паи биржевых и паевых инвестиционных фондов, а также акции ETF будут торговаться и рассчитываться в российских рублях и долларах США.

На товарном рынке с 3 по 7 января торги не проводятся. Также 3-7 января торги на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будут проводиться с расчетами по всем инструментам, за исключением обязательств по договорам СПФИ, выраженных в российских рублях.

7 января будут проводиться торги на валютном рынке и рынке драгметаллов (за исключением инструментов с расчетами сегодня и своп overnight), а также на срочном рынке. На рынке акций в этот день торги будут проводиться только иностранными акциями, а на денежном рынке - операции репо только с иностранными акциями. Для всех ценных бумаг, торги которыми 7 января не проводятся, будут рассчитаны и раскрыты все стандартные показатели, в том числе цена закрытия, признаваемая котировка, рыночные цены, в соответствии с действующими методиками.