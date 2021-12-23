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Международные резервы России за неделю выросли на $0,8 млрд

Резервы выросли в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, частично скомпенсированных отрицательной переоценкой

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Международные резервы РФ по состоянию на 17 декабря 2021 года выросли на $0,8 млрд, или на 0,1%, и составили $626,3 млрд, говорится в материалах Банка России.

Резервы выросли в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, частично скомпенсированных отрицательной переоценкой, отмечает регулятор.

По данным на 10 декабря, объем резервов составлял $625,5 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.

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