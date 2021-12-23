Неверов: поручение Путина решит вопрос с инфраструктурой на участках для многодетных

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов надеется на разрешение проблемы с инфраструктурой для земельных участков, которые выдаются многодетным семьям, после того, как на это обратил внимание президент России Владимир Путин. Об этом сообщила в четверг пресс-служба фракции "Единая Россия".

В ходе большой пресс-конференции глава государства отметил, что поставит перед правительством задачу о направлении государственной поддержки на подведение инфраструктуры к земельным участкам, которые выделены многодетным семьям. Неверов подчеркнул, что для многих регионов страны этот вопрос очень актуален.

"Проблема выделения в регионах земельных участков льготным категориям граждан, в том числе многодетным семьям, с отсутствием какой-либо инфраструктуры, к сожалению, частое явление. Депутатский корпус "Единой России" регулярно сталкивается с такими обращениями в своих округах", - приводит слова Неверова пресс-служба.

Так, отметил вице-спикер, формально гражданам выделяют земельные участки, "но туда даже не доехать, об электричестве и речи нет". "Кроме того, люди еще и получали штрафы за неиспользование земельного участка для жилищного строительства", - сказал Неверов.

По его словам, "Единая Россия" неоднократно обращала внимание регионов и муниципальных властей на то, что выдаваемые участки невозможно использовать по назначению. "Я уверен, что по поручению президента будут пересмотрены нормы, по которым выписываются такие штрафы, а главное - правительство даст регионам инструмент для включения этих территорий в национальные проекты развития", - подчеркнул Неверов.