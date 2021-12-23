Рубль в ноябре вошел в топ-20 валют с долей 0,18% в мировых расчетах

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российский рубль по итогам ноября 2021 года сохранил свое место в топ-20 популярных мировых валют, при этом его доля в глобальных расчетах несколько снизилась до 0,18%, следует из материалов системы межбанковских переводов SWIFT.

По данным SWIFT, доля российского рубля в мировых расчетах в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем сократилась на 0,02 процентных пункта до 0,18%.

Лидируют в рейтинге в ноябре по-прежнему являются американский доллар, евро и британский фунт. Первое место занимает американский доллар с неизменившейся за месяц долей 39,16% в мировых расчетах, при этом доля американской валюты за год увеличилась на 1,53 процентного пункта (п.п.). На втором месте находится евро (37,66%), доля которого в годовом выражении незначительно выросла на 0,22 п.п., а в месячном снизилась на 0,41 п.п. На третьем месте британский фунт (6,72%), доля которого незначительно увеличилась в месячном выражении (на 0,31 п.п.), но снизилась в годовом выражении (на 0,13 п.п.). В пятерку лидеров также входят японская иена (2,58%) и китайский юань (2,14%).

Российский рубль впервые с декабря 2016 года вошел в топ-20 популярных мировых валют по итогам июля 2021 года, удерживая достигнутую долю в международных расчетах также и в августе (0,18%), в двадцатку мировых валют российский рубль вернулся в октябре с долей 0,2% глобальных расчетов. В декабре 2016 года на российскую валюту приходилось 0,26% мировых расчетов.