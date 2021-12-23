Путин пообещал разобраться с энергетическими вопросами в Дагестане

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг пообещал разобраться с энергетическими вопросами в Дагестане.

В ходе мероприятия к главе государства обратился журналист из Дагестана Магомед Магомедов (РИА "Дагестан") и рассказал о том, что энергетические сети в республике сильно изношены и не могут выполнять функциональную нагрузку, которая сегодня необходима.

"Я разберусь. Обещаю вам, я, конечно, этим позанимаюсь <...> С этим нужно разобраться. Я сейчас не могу ответить по каждому <...> Мы поразбираемся", - сказал президент.

Кроме того, глава государства передал наилучшие пожелания жителям Дагестана в связи с приближающимся Новым годом. "Работа в Дагестане сейчас является известным карьерным трамплином для руководства республики. Владимир Абдуалиевич [Васильев] стал руководителем фракции "Единая Россия" в Государственной думе", - сказал Владимир Путин.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщал, что власти республики планируют консолидировать активы ресурсоснабжающих предприятий, создав государственные республиканские предприятия для борьбы с ростом задолженности за энергоресурсы. Он отмечал, что в первую очередь речь идет о консолидации ресурсоснабжающих организаций, в частности водоканалов, в крупных городах республики. По его словам, рост задолженности перед энергокомпаниями происходит не столько из-за неплатежей населения, сколько из-за долгов организаций, в том числе работающих в сфере ЖКХ, а также из-за большого количества собственников энергосетей.

Возможные сроки консолидации энергетических активов республики Меликов не назвал. В регионах Северного Кавказа наблюдается наибольшая задолженность за энергоресурсы.