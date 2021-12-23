Парламентское собрание приняло проект бюджета Союзного государства на 2022 год

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Парламентское собрание Союза Белоруссии и России приняло проект бюджета Союзного государства на 2022 год. Документ был одобрен в четверг на втором заседании 61-й сессии собрания в Москве.

Проект представлял госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. По его словам, доходы союзного бюджета на следующий год определены в объеме почти 4,6 млрд рублей. Основу доходной части составят ежегодные отчисления Белоруссии (более 1,5 млрд рублей) и России (более 2,8 млрд рублей). В бюджет Союзного государства будут также включены доходы, полученные Телерадиовещательной организацией Союзного государства, и остатки средств бюджетов Союзного государства прошлых лет в размере более 214 млн рублей.

Расходы запланированы в объеме более 3,1 млрд рублей. Бюджет сформирован с профицитом в размере более 1,4 млрд рублей. Проектом декрета Высшего госсовета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2022 год" устанавливается, что профицит бюджета по согласованию с Парламентским собранием будет направлен на финансирование новых программ, проектов и мероприятий, которые будут утверждены в 2022 году.

Согласно положениям Договора о создании Союзного государства, принятый Парламентским собранием бюджет будет внесен на утверждение в Высший госсовет Союзного государства.