Scania временно прекращает сборку грузовиков в Швеции из-за нехватки деталей

СТОКГОЛЬМ, 23 декабря. /ТАСС/. Компания Scania временно прекращает производство грузовиков в Швеции. Причина остановки - отсутствие компонентов, сообщает в четверг Шведское радио.

"Очень неприятно, когда есть большой спрос на нашу продукцию, и мы могли бы производить рекордные объемы, если бы у нас были условия. Это, конечно, очень расстраивает", - заявил представитель профсоюза Микаэль Люнгси. Он пояснил, что производство будет остановлено и в первую неделю января.

Scania ранее по причине нехватки полупроводиниковых компонентов была вынуждена остановить конвейер в августе, это затронуло до 9 тыс. сотрудников на заводах в Сёдертелье, Оскарсхамне и Лулео. Шведская компания, как и другие автопроизводители, испытывает проблемы из-за дефицита на рынке полупроводников и других автокомпонентов. Американская General Motors, японская Toyota Motor, южнокорейская Hyundai Motor также были вынуждены приостановить работу некоторых своих заводов или снизить объемы производства из-за перебоев с поставками микросхем.