"Зарубежнефть" может войти в газовый проект Урихтау в первой половине 2022 года

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Зарубежнефть" планирует войти в газовый проект Урихтау в рамках соглашения с казахстанской компанией "Казмунайгаз" в первой половине 2022 года. Об этом заявил начальник управления развития бизнеса компании Борис Воронцов в интервью корпоративному журналу "Нефть".

Воронцов отметил, что 30 сентября "Зарубежнефть" подписала соглашение о намерениях по реализации совместных инвестиционных проектов с "Казмунайгазом". "В рамках подписанного документа зафиксированы основные условия партнерства в части проекта Урихтау/Урихтау-Восточный - паритетное партнерство по активу. Мы планируем в него войти в первой половине 2022 года", - сказал он.

По его словам, газовый проект Урихтау отличается хорошей сырьевой базой. "Он достаточно интересный, и мы видим в нем ряд апсайдов, в том числе в части запасов после доразведки", - добавил топ-менеджер.

Одновременно "Зарубежнефть" ведет переговоры о вхождении в активы с частными игроками на нефтегазовом рынке Казахстана, подчеркнул Воронцов. "При этом партнерство может быть выстроено с привлечением в проект "Казмунайгаза" для создания наиболее эффективной схемы взаимодействия", - заметил он.

Ранее в кулуарах "Российской энергетической недели" глава "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов говорил, что компания рассматривает совместные проекты с Казахстаном по разработке сухопутных месторождений газа.