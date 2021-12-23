Песков: решения о выделении федеральных средств на Ленский мост в Якутии пока нет

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Решение о том, будут ли выделены федеральные средства на возведение моста через реку Лена в Якутии, пока не принято. Однако этот вопрос остается в повестке правительства РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это проект очень сложный, четких решений нет <...>. Поэтому в правительстве это на повестке дня. Но решение окончательное не принято", - сказал он, говоря о ситуации с возведением моста.

Представитель Кремля пояснил, что предварительное решение о 50-процентном финансировании этого проекта пока не реализовано, потому что "продолжается обсуждение, изучение наилучшего режима". "Конечно, никаких решений о стопроцентном финансировании за счет федерального бюджета не принималось", - добавил он.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что строительство мостов через реки Лену, Вилюй и Алдан в Якутии требует около 160 млрд рублей. Примерно половину этой суммы, по его словам, составят затраты на возведение Ленского моста.

Мост через Лену должен пройти от села Старая Табага до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Он позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, в котором сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе втрое, до 6 млн тонн в год. По предварительным оценкам, общая протяженность трехпилонного двухполосного вантового моста превысит 3 км, а протяженность подходов составит около 11 км.