Акционеры "Укрнафты" вновь не собрали кворум для собрания по разделению активов компании

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Запланированное на четверг собрание акционеров крупнейшей нефтедобывающей компании Украины "Укрнафта", на котором планировалось рассмотреть вопрос разделения активов, вновь не состоялось из-за отсутствия кворума. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Собрание акционеров "Укрнафты" не состоялось, так как не было кворума", - отметили в пресс-службе.

Ранее собрание акционеров планировалось провести 30 ноября, но оно также не состоялось из-за отсутствия кворума. Акционеры собирались рассмотреть вопрос разделения активов компании, в частности вопрос о выкупе всех акций, принадлежащих миноритарным акционерам, связанным с бывшими акционерами Приватбанка, аннулировать активы и передать в управление этим компаниям часть имущества "Укрнафты" в виде 100% акций ООО "Нафта Актив".

"Укрнафта" владеет 85 специальными разрешениями на добычу углеводородов, на ее балансе находится 1 809 нефтяных и 153 газовых скважин. Компании принадлежит 537 АЗС. "Нафтогазу Украины" принадлежит 50% и одна акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с Игорем Коломойским и другими бывшими акционерами Приватбанка, - около 42% акций.