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"Лукойл" поддержит проекты Ямало-Ненецкого округа в сферах спорта и образования

Компания поможет в организации лечебно-диагностической помощи тяжело больным детям и детям с инвалидностью, а также поддержит волейбольный клуб "Факел" и федерацию фигурного катания на коньках

ТАСС, 23 декабря. Глава "Лукойла" Вагит Алекперов и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов подписали в четверг дополнительное соглашение о сотрудничестве на 2022 год, согласно которому компания окажет помощь в лечении тяжело больных детей, поддержит организации спорта, образования и коренных малочисленных народов.

"Компания окажет содействие в организации лечебно-диагностической помощи тяжело больным детям, детям с инвалидностью, в осуществлении для них медицинского лечения и реабилитации. Компания также поддержит общественные спортивные организации, в том числе волейбольный клуб "Факел", федерацию фигурного катания на коньках Ямало-Ненецкого автономного округа, а также проведение национальных праздников на территории Тазовского и Пуровского районов", - говорится в сообщении.

Также помощь получат благотворительный фонд поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и Обдорская гимназия в Салехарде. Уточняется, что в прошлом году в ней был открыт первый на Ямале класс компании - с углубленным изучением естественно-научных предметов, в котором школьникам предлагаются курсы по направлениям: "Основы нефтегазового дела", "Практикум по научно-техническому переводу", "Основы инженерной графики".

Теги
РоссияАлекперов, Вагит ЮсуфовичЯмало-Ненецкий автономный округАртюхов, Дмитрий Андреевич
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