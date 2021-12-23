"Лукойл" поддержит проекты Ямало-Ненецкого округа в сферах спорта и образования

ТАСС, 23 декабря. Глава "Лукойла" Вагит Алекперов и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов подписали в четверг дополнительное соглашение о сотрудничестве на 2022 год, согласно которому компания окажет помощь в лечении тяжело больных детей, поддержит организации спорта, образования и коренных малочисленных народов.

"Компания окажет содействие в организации лечебно-диагностической помощи тяжело больным детям, детям с инвалидностью, в осуществлении для них медицинского лечения и реабилитации. Компания также поддержит общественные спортивные организации, в том числе волейбольный клуб "Факел", федерацию фигурного катания на коньках Ямало-Ненецкого автономного округа, а также проведение национальных праздников на территории Тазовского и Пуровского районов", - говорится в сообщении.

Также помощь получат благотворительный фонд поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и Обдорская гимназия в Салехарде. Уточняется, что в прошлом году в ней был открыт первый на Ямале класс компании - с углубленным изучением естественно-научных предметов, в котором школьникам предлагаются курсы по направлениям: "Основы нефтегазового дела", "Практикум по научно-техническому переводу", "Основы инженерной графики".