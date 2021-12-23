"Зарубежнефть" планирует развивать газовые проекты в ЮВА и на Ближнем Востоке

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Зарубежнефть" рассматривает развитие газовых проектов в странах Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, а также в Северной Африке. Об этом заявил начальник управления развития бизнеса компании Борис Воронцов в интервью корпоративному журналу "Нефть".

"По данному направлению компания рассматривает развитие проектов в странах ЮВА, Ближнего Востока и Северной Африки", - сказал он.

Одной из ближайших перспектив может стать создание газового кластера в Алжире, подчеркнул Воронцов. "Нашим партнером в данных переговорах является государственная компания Sonatrach, с которой мы совместно планируем реализацию крупного газового проекта в стране", - пояснил топ-менеджер.

В странах Ближнего Востока "Зарубежнефть" ищет новых активы в Египте, Курдистане и Омане. Кроме того, компания рассматривает вхождение в проекты в Пакистане. В Юго-Восточной Азии "Зарубежнефть" связывает перспективы наращивания портфеля газовых активов с дополнительными проектами во Вьетнаме, Индонезии, а также с приобретением активов с действующей добычей и подтвержденными запасами в других странах региона, продолжил Воронцов.

"Что касается развития кластера СНГ, то наиболее перспективным рынком компания видит Республику Казахстан", - отметил он.