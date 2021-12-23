Сбор зерна в России в чистом весе составил 120,7 млн тонн в 2021 году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Сбор зерна в России в чистом весе в 2021 году составил 120,7 млн тонн, в том числе 75,9 млн тонн пшеницы. Об этом говорится в материалах Росстата.

Ранее Минсельхоз понизил прогноз урожая зерна в России в 2021 году с 127,4 до 123 млн тонн в чистом весе.

По данным Росстата, урожай зерна в России в 2020 году составил 133,5 млн тонн, в том числе пшеницы - 85,9 млн тонн.

Отмечается, что сбор ржи в 2021 году составил 1,7 млн тонн против 2,4 млн тонн в 2020 г., кукурузы - 14,6 млн тонн (в 2020 г. - 13,9 млн тонн), ячменя - 18 млн тонн (20,9 млн тонн), овса - 3,8 млн тонн (4,1 млн тонн), риса - 1,074 млн тонн (1,142 млн тонн), гречихи - 921 тыс. тонн (892 тыс. тонн), подсолнечника - 15,5 млн тонн (13,3 млн тонн).

Сбор сахарной свеклы в 2021 году составил 38,7 млн тонн (в 2020 г. - 33,9 млн тонн), картофеля - 18,2 млн тонн (19,6 млн тонн), овощей - 13,3 млн тонн (13,9 млн тонн), плодов и ягод - 3,9 млн тонн (3,7 млн тонн).