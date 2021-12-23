Судьи предлагают закрепить на федеральном уровне зарплаты аппарата мировых судей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Стандарты штатного расписания и заработной платы аппарата мировых судей нужно закрепить на федеральном уровне. Об этом в четверг сообщил председатель Совета судей России Виктор Момотов на заседании клуба имени Д.Н. Замятнина.

Он напомнил, что финансирование оплаты труда мировых судей осуществляется через федеральное финансирование судебным департаментом при Верховном суде РФ, а материально-техническое обеспечение и оплата труда работников аппарата мировых судей осуществляются за счет бюджетных ассигнований регионов России. "В связи с этим давно назрела необходимость разработки и закрепления на федеральном уровне стандартов штатного расписания и заработной платы аппарата мировых судей, стандартов материально-технического обеспечения мировых судей. Установление минимальных стандартов не ограничит инициативу регионов в части повышения финансирования мировой юстиции, но позволит гарантировать необходимый минимум для обеспечения процесса отправления правосудия мировыми судьями, как этого и требует закон", - пояснил Момотов.

По его словам, сейчас материально-техническая обеспеченность мировых судей неодинакова в разных регионах и зависит от экономического статуса субъекта РФ. По словам Момотова, из-за дефицита финансирования некоторые мировые судьи до сих пор размещены не на своих судебных участках, сталкиваются с нехваткой канцелярских принадлежностей, бумаги, почтовых марок, компьютерной техники. Такие проблемы, например, есть у мировых судей во Владимирской, Кемеровской, Сахалинской областях, Забайкальском крае, республиках Ингушетия, Марий Эл, Мордовия, Хакасия и Крым, в Еврейской автономной области.

В большом количестве субъектов остро стоят проблема нехватки численности работников аппаратов мировых судей и вопросы стабильности кадрового состава аппаратов мировых судей. Сложная ситуация сложилась в Мордовии, Чувашии, Пермском крае, Ивановской, Ульяновской областях. "В связи с отсутствием единого подхода к оплате труда работников аппарата мировых судей в регионах размер зарплаты отличается в два, а иногда и в три раза. Сложность работы, высокая нагрузка и несоразмерная с ними оплата труда приводят к высокой текучести кадров, а в некоторых случаях к невостребованности вакантных должностей. Мировые судьи остаются без помощников и секретарей, что негативно отражается на качестве их работы и сроках рассмотрения дел", - отметил Момотов.