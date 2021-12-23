В Татарстане планируют построить международный транспортный хаб за 1,5 млрд рублей

КАЗАНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Терминально-логистический и перегрузочный комплекс для обслуживания контейнерных грузоперевозок может появиться в Татарстане. Инвестиции в проект оцениваются в 1,5 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей.

"Транспортно-экспедиторская компания "Модуль" рассматривает возможность строительства на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (СММЛЦ) международного транспортного хаба в виде терминально-логистического и перегрузочного комплекса площадью 12,5 га для обслуживания контейнерных грузоперевозок. По предварительным оценкам, общий объем инвестиций в проект создания комплекса на базе рассматриваемой площадки составит не менее 1,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Проект обсуждался на встрече президента Татарстана Рустама Минниханова с владельцем и генеральным директором ООО "Модуль" Александром Альтшуллером.

Планируемый срок реализации проекта - два года. Отмечается, что комплекс позволит обслуживать до 50 контейнерных поездов в месяц, грузооборот составит 60 тыс. тонн в месяц. Предполагается, что проект позволит обеспечить экспортные и импортные транспортно-экспедиторские услуги, в том числе для предприятий "Казаньоргсинтез", "Татнефть", "Нижнекамскнефтехим", "Камаз" и др.

"Бурное развитие онлайн-торговли в Татарстане и соответствующий рост товарооборота поставили перед нами задачу создания быстрой, удобной и надежной доставки продукции татарстанских предприятий в любую страну мира на конкурентных условиях с использованием кросс-бордовых перевозок (автотранспортных, контейнерных и авиаперевозок), что имеет важнейшее значение для всей экономики республики. В том числе в текущем году были заключены соглашения о сотрудничестве с мировым лидером в области контейнерных перевозок компанией Maersk, и с лидером в области воздушных грузовых перевозок ГК "Волга-Днепр", - приводит пресс-служба слова бизнес-омбудсмена республики Фарида Абдулганиева.

Отмечается, что раньше входящая в группу "Волга-Днепр" грузовая авиакомпания России "ЭйрБриджКарго" совершала из Казани один рейс в месяц, сейчас - четыре раза в неделю. Кроме того, с сентября 2021 года, когда был запущен первый контейнерный поезд Санкт-Петербург - Татарстан, было провезено более 1,3 тыс. стандартных 20-футовых контейнеров.

"Появление на базе СММЛЦ современнейшего контейнерного терминала даст возможность импортерам доставлять продукцию в Республику Татарстан быстрее и дешевле, чем по существующим маршрутам. Увеличение импортного контейнерного трафика в Республике, в свою очередь, позволит создать базу для экспортеров региона, существенно понизит стоимость перевозок и расширит географию экспорта", - приводит пресс-служба слова Альтшуллера.

О компании

Транспортно-экспедиторская компания "Модуль" входит в тройку крупнейших операторов железнодорожных контейнерных перевозок в России (по данным Ernst&Young). Каждый месяц компания формирует более 200 контейнерных поездов и более 30 тысяч контейнеров отгружает морем ежемесячно.

Компании принадлежат два терминально-логистических комплекса в Санкт-Петербурге - "Модуль Пулковский" и "Модуль Южный", а также терминалы в Сыктывкаре, Екатеринбурге, Тольятти и Архангельске. Автопарк компании насчитывает более 160 автопоездов, парк фитинговых платформ сформирован из более чем 3 тысяч единиц.