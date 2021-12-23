Lufthansa объявила о сокращении рейсов в зимний период на 10% из-за омикрон-штамма

БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa отменит около 10% рейсов своего зимнего расписания в связи со стремительным распространением омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор авиаперевозчика Карстен Шпор в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung , которое опубликовано в четверг.

"Мы наблюдаем резкое снижение количества бронирований в период с середины января по февраль. Поэтому в зимнем расписании полетов мы должны отменить 33 тыс. рейсов, или около 10%", - отметил Шпор. При этом он уточнил, что низкий пассажиропоток наблюдался в том числе на внутренних рынках концерна Lufthansa, то есть в Германии, Швейцарии, Австрии и Бельгии, которые в настоящее время особенно сильно пострадали от пандемии.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность. Кроме того, штамм "омикрон" потенциально может распространяться быстрее других. Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки.