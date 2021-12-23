Число безработных, стоящих на учете в алтайских центрах занятости, сократилось вдвое

БАРНАУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Около 16 тыс. безработных жителей Алтайского края стоят на учете в центрах занятости региона в 2021 году. Этот показатель вдвое ниже уровня прошлого года, сообщила на пресс-конференции в четверг начальник регионального управления по труду и занятости населения Надежда Капура.

"Примерно в два раза меньше у нас состоит на учете безработных граждан. В декабре прошлого года на учете стояло более 36 тыс. человек, а на сегодня у нас - 15 тыс. 800 безработных. Это колоссальная работа, результатов которой удалось добиться путем взаимодействия с работодателями и с помощью мер государственной поддержки. Так, мы реализовали проект по субсидированию найма безработных граждан, предприятия получили порядка 54 млн рублей на эти цели", - сказала Капура.

Она отметила, что показатель уровня общей безработицы в крае достиг 4,8%. По словам Капуры, это самый низкий показатель в крае за период с 2015 года.

"У нас в этом году стояли задачи восстановить численность занятого населения до уровня 2019 года - 1 млн 73,8 тыс. человек. На 1 января 2021 года занятость составляет 1 млн 6 тыс. человек, за год удалось восстановить занятость более 65 тыс. человек. Сейчас у нас занято около 1 млн 72,4 тыс. человек - мы почти достигли допандемийного уровня, 99,8% к целевому показателю. Мы удержали рынок труда", - подчеркнула Капура.

Она уточнила, что в 2021 году удалось не допустить массовых сокращений. Всего было заявлено к высвобождению порядка 1 тыс. 367 человек. По словам Капуры, речь идет об организационно-штатных мероприятиях, которые затрагивают, в основном, систему госуправления.