Актуализированный план диверсификации экономики Коми одобрили на федеральном уровне

ТАСС, 23 декабря. Правительственная комиссия по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина одобрила доработанный план диверсификации экономики Республики Коми, рассчитанный на 2021-2026 годы, сообщила пресс-служба правительства РФ.

"На заседании был одобрен внесенный Минэкономразвития актуализированный план мероприятий по диверсификации экономики Республики Коми на 2021-2026 годы", - говорится в сообщении по итогам заседания комиссии.

Как отмечал глава Коми Владимир Уйба на совещании с полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном в Сыктывкаре 14 декабря, разработанный план наполнен новыми инвестиционными проектами в области добычи неугольных полезных ископаемых, лесопромышленного комплекса. В ближайшее время, сказал тогда Уйба, ожидается решение Минэкономразвития России по расширению перечня проектов плана. Есть и первые результаты: на 1 декабря 2021 года вложено 14 млрд рублей инвестиций и создано 259 рабочих мест. По 10 проектам из плана диверсификации инвестиционная стадия завершена или близка к завершению.

Помимо этого, отметил глава региона, до конца марта 2022 года необходимо подготовить основу программы социально-экономического развития Республики Коми до 2026 года, разработку которой одобрил президент РФ Владимир Путин. По поручению главы государства программа должна быть принята в первом квартале 2022 года.

План диверсификации экономики Коми содержит на данный момент 47 крупных инвестиционных проектов, по которым планируется к 2026 году привлечь в экономику региона 90 млрд рублей частных инвестиций в развитие неугольных отраслей экономики. В их числе перспективные для Коми лесопромышленный комплекс, сельское хозяйство, добыча рудных и неметаллических полезных ископаемых. По проектам планируется открыть более 4,3 тыс. новых рабочих мест к 2026 году. Это позволит снизить зависимость экономики региона от добывающих отраслей, улучшить социально-экономическую ситуацию в угольных моногородах Воркута и Инта и в регионе в целом.