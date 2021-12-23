Хуснуллин призвал регионы усилить работу по освоению федеральных земель

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Региональные власти должны усилить работу по освоению переданных им земель, находящихся в федеральной собственности. Об этом в четверг сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

"Марат Хуснуллин подчеркнул необходимость увеличения темпов освоения земельных участков. Он особо отметил, что часть этих земельных участков передана субъектам для предоставления многодетным семьям, из которых освоено всего 54%. Необходимо жесткое администрирование всех переданных участков не только со стороны государства, но и со стороны руководства регионов", - говорится в сообщении на сайте правительства России.

По словам вице-премьера, с 2009 по 2021 год регионам переданы полномочия по земельным участкам, находящимся в федеральной собственности, общей площадью 21,3 тыс. га, их градостроительный потенциал составляет около 50 млн кв. м. При этом полномочия реализованы в отношении только 10,8 тыс. га. В этой связи Хуснуллин поручил регионам в срок до 15 февраля представить дорожные карты по использованию всех переданных с 2009 года участков.

Заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов со своей стороны призвал губернаторов активнее использовать предоставленные инструменты развития жилищного строительства, в том числе инфраструктурные облигации и механизм комплексного развития территорий.