Будущий лидер ХДС обусловил запуск "Северного потока - 2" поведением России

"Это [отказ от "Северного потока - 2"] может быть вариантом, но зависит от дальнейших действий России", - сказал он в опубликованном в четверг интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung . Мерц признал, что его беспокоит возможная остановка многомиллиардного проекта.

БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Будущий председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц поставил запуск "Северного потока - 2" в зависимость от дальнейших действий России по отношению к Украине и заявил, что правительство ФРГ могло бы определить условия ввода газопровода в эксплуатацию с Польшей и странами Балтии.

"С другой стороны, мы будем еще несколько лет нуждаться в газе из России, если хотим реорганизовать наш энергетический сектор с упором на климатическую нейтральность. Прежнее правительство ФРГ договорилось с американцами о том, при каких условиях можно ввести трубопровод в эксплуатацию. Возможно, новое правительство может заключать подобное соглашение с Польшей и странами Балтии", - считает Мерц, который, как ожидается,будет утвержден в должности председателя ХДС в январе.

Чтобы начать перекачку газа, оператору "Северного потока - 2" нужно получить одобрение германского регулятора, который проверяет проект на соответствие Газовой директиве ЕС. До этого надлежит согласовать вопрос с Еврокомиссией и получить заключение профильного министерства ФРГ об отсутствии угроз безопасности поставкам газа Германии и другим странам Европы в случае сертификации оператора. Минэкономики ФРГ 26 октября сообщило, что направило регулятору свое заключение о сертификации "Северного потока - 2", и считает, что выдача лицензии не будет представлять опасности для газоснабжения Европы.

Сейчас сертификация приостановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Германский регулятор исходит из того, что решение о сертификации вряд ли будет принято в первом полугодии 2022 года.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.