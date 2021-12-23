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В Единой энергосистеме России зафиксировали новый рекорд потребления энергомощности

Уровень потребления электрической мощности составил 159,97 тыс. МВт

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Потребление энергомощности в Единой энергосистеме России второй раз подряд обновило исторический максимум и достигло 159,97 тыс. МВт, говорится в сообщении "Системного оператора" Единой энергосистемы (СО ЕЭС) России.

"По оперативным данным АО "СО ЕЭС", 23 декабря в ЕЭС России зафиксирован новый максимальный уровень потребления электрической мощности, который составил 159,969 тыс. МВт. Максимум пройден в 10:00 по московскому времени при среднесуточной температуре наружного воздуха -17 градусов. Зафиксированный накануне показатель превышен на 485 МВт", - отмечается в сообщении.

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