На Украину для компании бизнесмена Ахметова поставят еще 150 тыс. тонн импортного угля

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Два судна доставят 150 тыс. тонн импортного угля на Украину в конце недели. Об этом в четверг сообщила компания ДТЭК украинского бизнесмена Рината Ахметова.

"На этой неделе "ДТЭК Энерго" встречает очередные два судна класса "Панамакс" с импортным топливом. Уже завтра первое судно с 75 тыс. тонн угля происхождением из Колумбии прибывает в порт "Черноморск". Второе с 72 тыс. тонн топлива из США будет пришвартовано в порту "Тис" на выходных", - говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что это уже пятая и шестая поставки из девяти, которые законтрактовала компания, чтобы пополнить запасы своих ТЭС. По информации ДТЭК, предыдущие четыре судна полностью отгружены, уголь отправлен на украинские ТЭС. "Импортируемое компанией топливо в дополнение к собственной добыче на наших шахтах должно помочь нашим ТЭС нормально пройти отопительный сезон и поддержать украинскую энергосистему в пиковые периоды потребления электроэнергии", - прокомментировал поставку топлива генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев, слова которого приводит компания.

Всего ДТЭК законтрактовала около 618 тыс. тонн угля, который доставляется морем. Первое судно прибыло в страну 20 ноября, доставив уголь для государственных ТЭС компании "Центрэнерго". Еще три корабля пришвартовались в декабре. В целом ДТЭК законтрактовала более 1 млн тонн импортного топлива.

В ДТЭК добавили, что кроме импорта топлива продолжают наращивать добычу собственного угля. Уточняется, что в ноябре на шахтах компании добыли около 1,5 млн тонн угля марки "Г", а за 11 месяцев текущего года - более 15,2 млн тонн угля.

Ранее на Украине заявляли, что страна испытывает острый дефицит угля на электростанциях, что может грозить веерными отключениями. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко 17 декабря утверждал, что запасы топлива в стране критически малые. Дефицит угля привел к остановке 20 блоков и одного корпуса ТЭС и ТЭЦ Украины. Несмотря на это министр энергетики страны Герман Галущенко 21 декабря заявил, что ситуация с наличием угля на Украине стабильная в связи с регулярными поставками импортного топлива.