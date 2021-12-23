Российский рынок акций закрылся снижение индекса Мосбиржи на 1,12%

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. На российском рынке акций в четверг наблюдалась разнонаправленная динамика. По итогам дневной сессии рублевый индекс Мосбиржи уменьшился на 1,12%, до 3 704,60 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,88%, до 1 587,87 пункта. Доллар на 18:50 мск снизился на 0,25%, - до 73,49 рубля, евро - на 0,43%, до 83,11 рубля.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день вырос на 0,12% и торгуется в районе $75,61 за баррель.

"Если в начале сессии преобладали покупки, то к концу торгового дня инициатива перешла к продавцам. Внешний фон при этом оставался умеренно позитивным, а стоимость нефти Brent пыталась закрепиться выше $75 за баррель. Одной из причин снижения на российском рынке стало резкое снижение цен на газ", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

В общерыночном разрезе эксперт отметил противоречивые данные о распространяющемся штамме коронавируса "омикрон". "Суточное число подтвержденных случаев распространения COVID-19 в мире подскочило до 876,6 тыс. человек. В то же время ученые из ЮАР отмечают гораздо меньшее число госпитализаций, чем при других штаммах", - добавил Бахтин.

Прогноз на 24 декабря

В пятницу выхода важных статистических данных не ожидается, в США и других странах католики в канун Рождества будут отмечать Сочельник. На NYSE и NASDAQ - выходной день. В этой связи активность торгов на российском рынке акций может оказаться пониженной. Осторожности может также добавить приближение выходных.

По ожиданиям "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи 24 декабря может формироваться в пределах 3 670 - 3 770 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 73-74 рубля.

В "Фридом финанс" завтра ожидают повышения рынка при высоких рисках прогноза. Целевые уровни закрытия следующих торгов для индекса Мосбиржи, котировок доллара и евро к рублю составляют, соответственно, 3 640 - 3745 пунктов, а также 73,10-73,80 рубля за доллар США и 82,85-83,55 рубля за евро.