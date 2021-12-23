Оставшиеся 16 млрд рублей инфраструктурных кредитов распределили между шестью регионами

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Оставшиеся средства по программе инфраструктурных кредитов в размере 16,3 млрд рублей распределили между шестью субъектами России. Самый большой объем получит Ростовская область, сообщается на сайте кабмина по итогам заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

Таким образом, все 500 млрд рублей, выделенные по программе инфраструктурных кредитов, распределены между регионами. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что оставшиеся 16 млрд рублей получат те регионы, у которых наиболее высокие показатели по привлечению внебюджетных инвестиций в заявленные проекты.

"В ходе заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию были одобрены заявки на выделение на конкурсной основе инфраструктурных бюджетных кредитов в сумме 16,3 млрд рублей, предоставляемых в рамках реализации правительственной программы "Инфраструктурное меню". В соответствии с решением правкомиссии финансирование будет направлено в шесть субъектов", - говорится в сообщении.

Ростовская область дополнительно получит 7,2 млрд рублей на развитие территории старого аэропорта Ростова-на-Дону. Мурманской области одобрили распределение 6,5 млрд рублей для создания дорожной инфраструктуры и реализации инвестпроекта "Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений".

Также заем в 2,6 млрд утвердили Московской области на строительство поликлиники и системы водоснабжения для жилой застройки. Кроме того, кредиты получат Пензенская область (1 млрд рублей), Калужская область (около 600 млн рублей) и Тамбовская область (более 400 млн рублей).

Премьер-министр Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Субъекты получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет.