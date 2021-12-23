Исаев: целевая поддержка в условиях пандемии оказалась продуктивнее "вертолетных денег"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг уделил большое внимание вопросам социальной поддержки в условиях пандемии и фактически сравнил подход России по целевой поддержке нуждающихся с политикой западных стран, которые выбрали вариант раздачи так называемых вертолетных денег. Об этом заявил замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

"Один из вопросов фактически вывел его [президента] на сравнение нас с западными странами. Мы все помним, как нас призывали следовать примеру Запада и раздавать так называемые вертолетные деньги, что и делали Соединенные Штаты, ряд европейских стран. Сейчас мы видим последствия этих действий. Вертолетные деньги раздавать перестали, а инфляция выросла. И в результате эти деньги фактически обесцениваются и сгорают", - приводит слова Исаева пресс-служба фракции.

По словам Исаева, Россия выбрала другой способ. "Россия попыталась, и на это обратил внимание президент, пойти путем целевой поддержки. Была оказана конкретная поддержка семьям с детьми как наиболее нуждающимся, помощь предприятиям", - сказал Исаев. По его словам, президент особо отметил, что предприятиям была оказана помощь в связи с сохранением рабочих мест. Так, в частности, были выданы кредиты, которые списывались в том случае, если предприятие сохранит более 90% работников, напомнил Исаев.

В общей сложности, подчеркнул он, одни и те же средства, выделенные в виде поддержки, сработали три раза. "Во-первых, они поддержали бизнес, во-вторых, была выплачена заработная плата людям. В-третьих, были сохранены рабочие места. Такая форма поддержки, и президент на этом акцентировал внимание, несомненно, явилась гораздо более продуктивной и гораздо более позитивной", - подчеркнул Исаев.