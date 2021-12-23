ДОМ.РФ разместил второй выпуск инфраструктурных облигаций на 10 млрд рублей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. ДОМ.РФ завершил размещение второго выпуска облигаций для финансирования инфраструктуры в российских регионах объемом 10 млрд рублей, сообщили в четверг в компании.

"Второй выпуск облигаций Специализированного общества проектного финансирования (СОПФ) повторил успех дебютной сентябрьской сделки: по финальному уровню ставки купона мы увидели более чем двукратную переподписку, каждый из инвесторов хотел получить максимально возможный размер аллокации", - приводятся в сообщении слова директора по рынкам капитала Банка ДОМ.РФ Алексея Пудовкина.

Он отметил, что спред к облигациям федерального займа достиг 77 базисных пунктов - уровня размещения лучших эмитентов первого эшелона, что подтверждает доверие со стороны рыночных участников к эффективности и надежности инфраструктурных облигаций. Эмитентом облигаций выступило СОПФ "Инфраструктурные облигации" (на 100% принадлежит ДОМ.РФ), агент по размещению - Банк ДОМ.РФ. Выпуску облигаций присвоен наивысший кредитный рейтинг "AAA(RU)" от агентства АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство). Кроме того, ценные бумаги соответствуют международным стандартам в области ответственного инвестирования - принципам социальных облигаций.

По данным ДОМ.РФ, для применения инфраструктурных облигаций уже одобрены проекты на 12 млрд рублей в пяти регионах. По двум из них подписаны договоры займов, девелоперы уже получили возможность использовать для строительства инфраструктуры почти 4,5 млрд рублей.

С помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ можно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру для нового жилья, а также общегородскую инфраструктуру. Денежные средства, поступившие от размещения ценных бумаг, выдаются под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. Первое размещение облигаций ДОМ.РФ для финансирования инфраструктуры в объеме 10 млрд рублей состоялось в сентябре. До 2024 года объем выпусков превысит 150 млрд рублей.