Бывший премьер-министр Франции вошел в совет директоров "Сибура"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Франсуа Фийон, занимавший пост премьер-министра Франции в 2007-2012 годах, вошел в состав совета директоров "Сибура". Об этом говорится в сообщении компании по итогам собрания акционеров 17 декабря 2021 года.

Франсуа Шарль Арман Фийон вошел в состав совета директоров "Сибур холдинга" как независимый директор.

Всего в список членов совета директоров вошли двенадцать человек. Кроме того, совет директоров покинул член правления "Сибура" Кирилл Шамалов.

По итогам заседания совета директоров от 20 декабря, председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон был избран председателем совета директоров "Сибур холдинга", генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков - заместителем председателя.

В июле 2021 года Франсуа Фийон также вошел в состав совета директоров нефтегазового холдинга "Зарубежнефть", единственным акционером которого является Российская Федерация.

О компании

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в более чем 100 странах мира.

Крупнейшим акционером "Сибура" является Леонид Михельсон (30,6%), за ним следуют акционеры "Таифа" (15%), бизнесмен Геннадий Тимченко (14,5%), бывший и действующий менеджмент (12,3%), "Согаз" (10,6%), Sinopec и Фонд шелкового пути - по 8,5%.