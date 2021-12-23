Эксперт: у властей есть отработанный механизм поддержки МСП на случай новой волны ковида

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Государство имеет отработанный механизм поддержки малых и средних предпринимателей (МСП) в случае прихода в РФ пятой волны коронавируса нового типа. Такое мнение в четверг ТАСС высказал президент бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин.

"Нужно готовиться к пятой пандемической волне. Она придет из Европы - чудес не бывает. Если она там уже пошла, этот "омикрон", понятно, какие бы мы препоны на границе ни ставили, эта пятая волна придет к нам. Если это случится и в регионах будут приниматься какие-то ограничения, более жесткие, то у нас, в принципе, отработано правительством постановление №1513, будут выделены деньги на поддержку такого бизнеса. В таких случаях предусмотрены прямые субсидии", - сказал он.

В сентябре 2021 года председатель правительства Михаил Мишустин утвердил правила предоставления в 2021 году грантов от государства для МСП, а также социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), приостановивших работу из-за противоэпидемических мер. Сообщалось, что мера поддержки будет действовать в городах, где с 1 августа 2021 года вводились ограничения на работу предприятий из-за распространения ковида. Согласно документу, размер компенсации за каждые две недели простоя равняется 1/2 МРОТ в расчете на одного сотрудника. На случай продления ограничений предусмотрена возможность увеличения грантов до 1 МРОТ.