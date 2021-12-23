В строительство промпарка Wildberries в Краснодаре вложат 6,5 млрд рублей

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в промышленный парк Wildberries, строящийся в Краснодаре, составит 6,5 млрд рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края в четверг.

Строительство логистического центра крупнейшего российского интернет-магазина Wildberries началось в Краснодаре в июне 2020 года. Промышленный парк строят на территории Восточной промышленной зоны Краснодара.

"Первый объект промпарка Wildberries планируют ввести в эксплуатацию в феврале 2022 года. Общая стоимость проекта составляет 6,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что промпарк будет состоять из двух зданий площадью 200 тыс. кв. м., в них оборудуют швейное производство и производство упаковки, объекты для хранения сырья и готовой продукции, а также полиграфическое производство. Площадь первого складского комплекса, который планируется запустить в эксплуатацию в феврале 2022 года, составляет 50 тыс. кв. м.

"Для реализации масштабного инвеспроекта краем был предоставлен земельный участок без торгов. Это налагает на инвестора определенные обязательства. В том числе привлечение не менее трех резидентов, и мы уже наблюдаем спрос на эту площадку со стороны кубанских производителей. В дальнейшем и управляющая компания, и резиденты смогут пользоваться рядом региональных преференций", - приводит пресс-служба заявление вице-губернатора Александра Руппеля по итогам встречи с заместителем генерального директора Wildberries Александром Маковеевым.

Ранее сообщалось, что на строительство всего логистического центра Wildberries уйдет около трех лет. В Краснодарском крае на данный момент работают четыре промпарка на 24 резидента, за счет их работы было создано более 2 тыс. рабочих мест. Кубань входит в тройку регионов-лидеров по количеству интернет-покупок, обладает развитой транспортной инфраструктурой, широкими возможностями для выхода на рынки Европы и Азии через морские порты.

Wildberries - крупнейший российский интернет-ретейлер. Компания была основана в 2004 году. Общий оборот Wildberries по итогам 2020 года вырос почти в два раза и достиг 437,2 млрд рублей.