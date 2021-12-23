США передадут Marathon Petroleum 250 тыс. баррелей нефти из своего стратегического резерва

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Власти США передадут американской компании Marathon Petroleum 250 тыс. баррелей нефти из своего стратегического резерва. Об этом сообщается в распространенном в четверг пресс-релизе Минэнерго США.

"Сегодня Министерство энергетики США одобрило <...> передачу 250 тыс. баррелей нефти Marathon Petroleum", - сказано в сообщении. Передача осуществляется в рамках так называемой процедуры обмена, которая предполагает, что "компания в связи с неотложными обстоятельствами на короткий период времени получает взаймы сырую нефть из нефтяного резерва" страны. Позднее компания обязана вернуть заимствованный объем сырья в полной мере и с учетом "надбавки в виде дополнительного количества нефти", которое оговаривается заранее.

В ноябре президент США Джо Байден принял решение задействовать 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов страны. Как отмечали в Белом доме, это делается в целях снижения цен на топливо для американцев и стабилизации спроса и предложения на мировом рынке после пандемии. Позднее Минэнерго объявило, что с 17 декабря начнет продажу 18 млн баррелей нефти из своего стратегического резерва. Ведомство также сообщило о передаче в рамках упомянутой процедуры обмена партии в 4,8 млн баррелей нефти американской компании ExxonMobil.