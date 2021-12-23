Европа продолжает отбирать рекордные объемы газа из хранилищ на этой неделе

ТАСС, 23 декабря. Отбор газа из подземных хранилищ Европы 22 декабря вновь стал рекордным для данного дня за все время наблюдений с 2011 года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отбор газа из ПХГ Европы в среду составил 775,5 млн куб. м. Это максимум не только с начала текущего отопительного сезона в Европе в октябре 2021 года, но и за все время сбора данных GIE для этой даты.

Общая наполненность европейских ПХГ накануне уменьшилась до 57,5% и сейчас составляет чуть более 62 млрд куб. м - на 22,5 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году.

Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в $2 000 за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских ПХГ. Однако стоимость фьючерсов на хабе TTF высоко волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. Средняя цена экспорта газа по контрактам "Газпрома" в 2021 году составит $280 за 1 тыс. куб м.