Ингушетия и Беларусь создали торговую марку по продвижению белорусских товаров в СКФО

МАГАС, 23 декабря. /ТАСС/. Ингушетия и Беларусь в рамках соглашения о сотрудничестве создали совместную торговую марку "Белинг", которая способствует распространению белорусских товаров в регионах Северного Кавказа, говорится в сообщении пресс-службы правительства Ингушетии.

"Сегодня в рамках подписанного соглашения между нашими правительствами осуществляется поставка алюминиевых профилей, создана совместная торговая марка "Белинг", помогающая продвижению товаров белорусского производства во все субъекты СКФО. Кроме этого, в сетях розничной и оптовой торговли региона присутствует широкий ассортимент продуктов питания белорусского производства", - передает пресс-служба слова первого вице-премьера региона Олега Фурсова.

Как сообщается, в рамках соглашения планируется реализовать такие инициативы, как возможность импорта конечной продукции предприятий алюминиевого кластера Ингушетии, размещение заказов на швейном объединении "Ингушетия" и уникальном предприятии по производству изделий из рыбьей кожи "Шади", закупка обувной продукции, в том числе для укомплектования специальных служб у обувного предприятия "Фелидже Пеле" и т. д.

"Предложения по научно-техническому и социально-культурному сотрудничеству касаются, в частности, взаимодействия между основными вузами республик в целях обмена опытом студентов и организацией соответствующих стажировок, двухсторонних гастролей творческих театральных коллективов. Белорусская сторона озвучила предложение о поставке сельхозтехники по базовой цене и создании дилерского и логистического центров, приглашение на выставку БЕЛАГРО-2022, где ингушские товаропроизводители смогут представить свою продукцию и интересы", - добавили в пресс-службе.

В 2019 году на VI форуме регионов России и Белоруссии в Санкт-Петербурге Ингушетия подписала с республикой соглашение о сотрудничестве в различных сферах, в том числе, в промышленности, энергетике и строительстве.