В России истекает срок заключения кредитных соглашений по программе для бизнеса ФОТ 3.0

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Срок заключения кредитных соглашений по "антиковидной" программе ФОТ 3.0 для предприятий и организаций из наиболее пострадавших отраслей завершается 30 декабря. Речь идет о выдаче льготных кредитов по ставке 3% годовых.

"ФОТ 3.0 - хорошая программа. Но не так много отраслей, кто может на нее претендовать. Мы только рады, чтобы она была в следующем году. <…> Мы - за то, чтобы [включить в ФОТ 3.0] непродовольственную розницу", - сказал ТАСС президент "Опоры России" Александр Калинин, отметив, что программа сработала.

Выдача льготных кредитов по программе возобновилась с 1 ноября 2021 года на фоне объявления в России нерабочих дней. На эти цели было решено направить до 20 млрд рублей. Заем можно получить на полтора года из расчета "один МРОТ на каждого сотрудника на 12 месяцев". Главное условие программы - компаниям нужно сохранить численность сотрудников на уровне не ниже 90%, этот показатель будут контролировать через данные ФНС.

Льготные кредиты по программе могут получить субъекты МСП и социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО), участвовавшие в программе ФОТ 2.0. На поддержку могут претендовать также компании, созданные после 1 июля 2020 года, а также участвовавшие в ФОТ 2.0 крупные компании из сфер общепита и культуры. Кроме того, заемщик на дату заключения кредитного договора не должен проходить процедуру банкротства, его деятельность не должна быть приостановлена. Если речь идет об индивидуальном предпринимателе, то его деятельность в качестве ИП не должна быть прекращена.

Согласно условиям ФОТ 3.0, получить поддержку могут кинотеатры, музеи, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, химчистки, парикмахерские и салоны красоты, зоопарки, а также компании, которые занимаются стоматологической практикой, дополнительным образованием, ремонтом компьютеров и предметов личного потребления, физкультурно-оздоровительной деятельностью, организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий.

Отрасль определяют по данным Единого государственного реестра юридических лиц либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на 1 июля 2021 года. Для микро- и малых компаний - по основному или дополнительным ОКВЭД, для прочих заемщиков - по основному ОКВЭД.