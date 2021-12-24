В машинах Tesla заблокируют видеоигры во время движения

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Американская компания Tesla в четверг уведомила Национальное управление дорожной безопасности США о том, что в автомобилях ее производства заблокируют функцию, позволяющую играть в видеоигры во время движения машины.

Управление сообщило в среду, что начало проверки в отношении автомобилей от Tesla в связи с подозрениями, что имеющаяся в них функция Passenger Play "может отвлекать водителя и увеличить риск аварии". В заявлении отмечалось, что указанная проблема, предположительно, возникла в декабре 2020 года. Ранее возможность играть в игры на сенсорном экране на приборной панели была доступна только в то время, когда автомобиль был припаркован.

В уведомлении Национального управления дорожной безопасности США, опубликованном профильными СМИ, отмечается, что представители Tesla обещали решить данную проблему. "После начала предварительных проверок в отношении Passenger Play от Tesla компания сообщила управлению, что меняет работу этой функции. После очередного обновления программного обеспечения Passenger Play будет заблокирована и недоступна, когда машина находится в движении", - уточнили в управлении.

Как отметил регулятор, проверка касается примерно 580 тыс. машин Tesla 2017-2022 модельных годов. Речь шла об автомобилях Model 3, Model S, Model X и Model Y.

Tesla была основана американским предпринимателем Илоном Маском в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в американском городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.