Опрос: четверть россиян планируют пойти на новогодние корпоративы, несмотря на пандемию

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Четверть россиян планируют пойти на новогодние корпоративы, лишь 10% решили отметить праздник с коллегами в онлайне. Такие результаты показал опрос, проведенный Райффайзенбанком.

Как организовать Новый год для коллег и ничего не упустить

"Несмотря на пандемию коронавируса, четверть россиян собираются пойти на новогодний корпоратив, показало исследование Райффайзенбанка. Еще у 10% будет альтернативный праздник с коллегами в онлайне. Хотя, как и в прошлом году, большинство остались без торжеств на работе - доля таких респондентов в 2020 году была выше (75% против 65% в 2021). А офлайн мероприятие тогда собирались посетить 16% опрошенных", - сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

При этом доля респондентов, которые не знают, на что их компания потратила освободившиеся деньги, остается стабильна второй год подряд - 84%. Еще 11% говорят, что эти средства добавили к годовой премии. О том, что сэкономленную сумму отдали на благотворительность, рассказали менее 1% опрошенных.

В онлайн-опросе приняли участие около 3 тысяч жителей 13 крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург. Ежемесячный доход 46% опрошенных составляет от 30 тыс. до 60 тыс. руб. Возраст 68% респондентов - 26-45 лет.