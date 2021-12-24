"Известия": Минсельхоз прогнозирует рост цен на хлеб и масло в пределах 2,1-2,2% в феврале

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Хлеб из пшеничной муки в российских магазинах может подорожать на 2,1% в феврале 2022 года относительного ноября 2021 года, подсолнечное масло - на 2,2%. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на доклад Минсельхоза РФ, который ведомство направило в правительство.

В документе министерства также прогнозируется изменение цен на пшеничную муку: у производителей она может вырасти на 2,9%, в рознице - на 3,7%, до 47 рублей за килограмм. Это, как ожидают в Минсельхозе, приведет к увеличению стоимости хлеба из пшеничной муки. В прогнозе отмечается, что цена продукции у изготовителей вырастет на 1,9%, до 52,4 тыс. рублей за тонну, то есть буханка в 700 г. будет стоить почти 37 рублей. В магазинах хлеб их пшеничной муки подорожает до 43 рублей (на 2,1%).

Несмотря на то, что на мировых рынках цены на пшеницу падают, затраты изготовителей продолжают расти. Как пояснили "Известиям" в Минсельхозе РФ, рост затрат на коммунальные услуги, логистику, упаковку и другие составляющие себестоимости будет оказывать негативное влияние на стоимость муки и хлеба.

В докладе министерства также сообщается о возможном росте цен на подсолнечное масло. Так, согласно прогнозам Минсельхоза РФ, у производителей стоимость продукции вырастет к 26 января 2022 года на 1% по отношению к ноябрю 2021 года, до 93 тыс. рублей за тонну, в магазинах - на 2,2%, до 137,4 тыс. рублей за тонну, то есть 137,4 рубля за килограмм.

"Известия" направили запросы в правительство РФ и Минэкономразвития.