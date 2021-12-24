Более 8,5 тыс. москвичей стали участниками акции "День без турникетов. Дети"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Свыше 8,5 тыс. ребят стали участниками познавательной акции "День без турникетов. Дети", которая проходила с 11 октября по 9 декабря на базе столичных детских технопарков. Для учащихся младших классов было проведено 195 экскурсий и мастер-классов, для учеников средней школы - 180 мероприятий, сообщила в пятницу вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

"Благодаря этой познавательной программе ребята смогли узнать о востребованных профессиях. У них была возможность попробовать себя в разных областях, например, в креативных индустриях, мультимедийных технологиях, программировании, робототехнике. Участниками первого этапа проекта стали более 8,5 тыс. юных москвичей. В феврале следующего года стартует второй этап. Он продлится до 29 апреля", - сказала Сергунина, слова которой приводятся на официальном портале мэра и правительства города.

На одном занятии могут присутствовать не более 25 детей в сопровождении учителей или родителей. Мероприятия разделены на восемь тематических треков: "Креативные индустрии" (мода, дизайн, архитектура), "Инженерия и программирование", "Мультимедийное погружение и актерское мастерство" (журналистика, кино, мультипликация и другое), "Робототехника", "Наука", "Путешествия и безопасность", "Спорт", "Предпринимательство"

Помимо 12 детских технопарков, к проекту присоединились семь площадок ранней профнавигации и 32 индустриальных партнера. Школьники посетили парк профессий "Кидзания", музей занимательных наук "Экспериментаниум", музей киностудии "Союзмультфильм", технопарк "Сколково", аэропорт Домодедово и другие объекты.

Семейные мастер-классы

По данным портала, с 4 сентября по 12 декабря в детских технопарках Москвы прошел второй этап семейных мастер-классов.

"Семейные мастер-классы проходят в детских технопарках поэтапно - в этом году состоялись две акции, в следующем году мы также планируем продолжать эту практику. Популярность данных мероприятий объясняется многими причинами - это приобщение к новым знаниям, знакомство с миром высоких технологий, комфортный формат семейного досуга, а также возможность бесплатного участия. На втором этапе проекта 10 детских технопарков провели 790 семейных мастер-классов. Их посетили 5 700 ребят вместе с родителями", - рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, которого также цитирует портал.

В первом этапе проекта можно было побывать на занятиях по 35 направлениям: дизайну, скретч-программированию, инженерному делу, ИT, естественно-научным исследованиям, нейрокогнитивным технологиям, энергетике, виртуальной и дополненной реальности, фотографии, видеопроизводству, разработке мобильных приложений, ракетомоделированию, машиностроению, схемотехнике и другим. На втором этапе добавились еще четыре направления: прикладная, бытовая, органическая химия и микроскопия.

Новогодний квест

До конца 2021 года детские технопарки приглашают ребят принять участие в новогоднем марафоне. Чтобы попасть 8 января 2022 года на новогодний квест - финальную игру марафона, достаточно посетить любое мероприятие, отмеченное звездочкой-снежинкой на портале.

Кроме того, в рамках новогоднего марафона пройдут мероприятия, которые детские технопарки проведут в "Технограде" в дни зимних каникул - с 3 по 6 января. Так, "Инжинириум МГТУ имени Н. Э. Баумана" приглашает на мастер-класс по рисованию 3D-ручкой. "Наукоград" МФЮА предложит участникам освоить скетчинг и компьютерную мультипликацию, а также провести эксперименты с живыми микроорганизмами. Преподаватели из технопарка "Кулибин про" научат гостей делать оригами, работать с конструктором Lego, создавать 3D-модели и мобильные приложения в специальной компьютерной программе. А на занятиях детского технопарка РГСУ можно познакомиться с языком программирования Python, собрать руку железного человека, освоить технологию 3D-сканирования и сделать оригинальный 3D-портрет своей семьи.

В финальной игре участникам предстоит найти в здании все игровые станции и пройти их, а также с помощью смартфона выполнить задания. Например, собрать робота, определить химический состав жидкостей в колбах, найти на площадке известного персонажа книги и попытаться разузнать у него тайну. Всего будет 15-20 локаций, каждая из которых направлена на определенную специализацию технопарков. Участвовать в квесте можно как индивидуально, так и в команде друзей, отмечается на портале.