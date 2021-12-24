Эксперт: объем торговли России и Японии выйдет в этом году на уровень до начала пандемии

ТОКИО, 24 декабря. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Объем российско-японской торговли в этом году вернется на уровень до начала пандемии, однако только после ее прекращения можно надеяться на качественный рост двустороннего товарооборота. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал в пятницу один из ведущих экспертов в этой области, заместитель директора Исследовательского института при Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Такафуми Накаи.

"За 10 месяцев этого года, - сказал он, - товарооборот между Японией и России вырос по сравнению с показателем того же периода в прошлом году почти на 26%. Он составил более $16 млрд. Под влиянием пандемии и связанного с ней хозяйственного хаоса в прошлом году двусторонний товарооборот сократился почти на 23% по сравнению с ситуацией в 2019 году. Он составил менее $16,6 млрд. Однако в нынешнем году практически наверняка объем двусторонней торговли превысит $20 млрд. Можно с уверенностью предположить, что он вернется на уровень 2019 года, существовавший до пандемии".

"Однако, - отметил эксперт, - пока еще очень далеко до достижения поставленной лидерами двух стран цели - увеличения объема двусторонней торговли до $30 млрд. Не надо забывать, что в 2013 году он превысил сумму в $34,8 млрд. Япония и Россия имеют потенциальную возможность и сейчас довести двусторонний товарооборот до такой суммы. Однако кардинальное улучшение ситуации может произойти только после завершения пандемии".

В структуре торговли изменений нет

"Основа японского экспорта в Россию - это автомобили, - напомнил эксперт. - На них в 2020 году приходилось почти 54% поставок в вашу страну. В то же время в японском импорте из России 59,5% занимает минеральное топливо - нефть, сжиженный природный газ, уголь. В такой структуре торговли не происходит изменений уже более двадцати лет".

В то же время, отметил эксперт, в последнее время в двустороннем товарообороте появились и некоторые новые моменты. "В японском экспорте, - отметил он, - за пять лет до 2020 года в четыре раза возрос объем поставок такого сложного медицинского диагностического оборудования, как компьютерные и магнитно-резонансные томографы. В импорте из России за это же время в девять раз увеличились закупки соевых бобов, более чем на 31% - поставки гречневой крупы. На эти товары в Японии имеется большой спрос, и в сельскохозяйственном экспорте из России имеются явные тенденции к росту". По мнению эксперта, это же относится и к продукции переработки древесины. В будущем, как он полагает, ее могут использовать и для производства биотоплива в Японии.

По итогам состоявшихся в январе 2019 года в Москве российско-японских переговоров на высшем уровне президент РФ Владимир Путин сообщил журналистам, что считает возможным увеличить товарооборот между двумя странами до $30 млрд. По его словам, Москва и Токио имеют амбициозные планы расширения экономических связей в ключевых сферах - от торговли до инвестиционного и технологического взаимодействия.